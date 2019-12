El Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) volvió a dar en las últimas horas un dato preocupante que refleja la crítica situación económica y social que atraviesa el país.

Según el organismo, una familia tipo – es decir, de cuatro miembros y que no tiene que pagar el alquiler de su vivienda – necesitó en el mes de noviembre $37.225 para no caer en la pobreza. Y para no caer en la indigencia, en el mismo mes una familia tipo necesitó percibir, al menos, $18.476.

El de octubre a noviembre fue uno de los saltos más importantes del año: una familia necesitó percibir poco más de $2.000 para mantenerse por fuera de la línea de pobreza.

📈 Según el gobierno porteño, una familia necesitó $13.000 más que hace un año atrás para no ser considerada pobre

Presentamos el Informe de Resultados Nº 1414 “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires. Noviembre de 2019”. https://t.co/gqDfF0FqJz pic.twitter.com/Nk8upsgNt0 — DGEyC – GCBA (@EstadisticaBA) December 18, 2019

