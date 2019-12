El reclamo hizo pie en cada rincón de la Provincia de Mendoza y los vecinos de localidades como San Carlos, Tunuyán, Huanacache, Las Heras, Tupungato, Uspallata, Tunuyán, la Popular, Malargüe, San Rafael, General Alvear, Asamblea por el Arbol, Zona Este, Maipú, Luján y Godoy Cruz están organizando los pasos a seguir.

Luego de las masivas movilizaciones y la represión que tuvieron lugar los últimos días, los mendocinos se preparan para redoblar la apuesta y lograr que se deroguen los cambios en la Ley 7722 – introducidos a través de la Ley 9209 – que, ahora, habilita el uso de sustancias tóxicas y contaminantes en la actividad minera.

La presión sobre las autoridades locales es cada vez más grande: ahora hasta la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) amenazó con un boicot a la fiesta tradicional más importante a nivel provincial.

Le pedimos al gobierno Argentino que tome acción sobre esto. Mi hijo toma del agua de este país y me siento en todo el derecho de protegerlo. Gracias a las miles de personas que se manifestaron en Mendoza para defender la poca agua limpia que nos queda. 🇦🇷 🇵🇷 pic.twitter.com/0gdzDe998A — Residente (@Residente) December 26, 2019

“Creemos necesario y urgente solicitar no se realice ningún acto previsto para la Vendimia 2020, hasta que se de marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el agua. Si no es así, entendemos no hay nada que festejar y por ende sin agua no hay vendimia”, subrayaron.

En diálogo con Radio Cooperativa, el abogado ambientalista Enrique Viale explicó: “La movilización es transversal y policlasista. Jóvenes y viejos salieron masivamente en la marcha mas grande en la historia de Mendoza y la más grande en Argentina por un tema socioambiental“.

“La vendimia está en peligro. Quizás el porteño no lo entienda pero el mendocino tiene agua en las venas. Esto va a ir creciendo, claramente la población está muy preocupada. Están las calles y rutas de Mendoza ocupadas, con actividades fuertes”, agregó.

El gobernador de Mendoza, @rodysuarez, debe habilitar las sesiones extraordinarias y la Legislatura derogar urgente la Ley que modificó la Ley 7722. Esa es la única forma de suspender las modificaciones. — Enrique Viale (@EnriqueViale) December 26, 2019

📢 A pesar de que en las últimas horas el gobernador Rodolfo Suárez anunció la “suspensión momentánea” de los cambios a la normativa, los vecinos exigen su marcha atrás definitiva.

