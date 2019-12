“Primero, queremos repudiar la actitud del gobierno de la Provincia de Mendoza de reprimir la protesta que hay por el saqueo que nos están haciendo, por el extractivismo, por que nos están estropeando la madre tierra y por que nos están engañando”, afirmó Nora Cortiñas en un video que se difundió por redes sociales.

“No queremos engaños. No es verdad que va a haber más trabajo, es al contrario. Es destruir la tierra, llevarse las riquezas y entregárselas también a manos extranjeras”, advirtió la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

“Les digo también a los legisladores que son nuevos, que recién se sientan en su bancada, que no tengan actitudes de apoyar el saqueo, el envenenamiento del agua ni esta situación que nos está llevando a perder todo lo que la naturaleza nos da”, prosiguió.

“No queremos veneno en el agua; no queremos este extractivismo, que lo único que hace es que vayamos para atrás. No queremos modificaciones a la Ley 7722 porque costó mucho sacrificio llegar a tener una ley que defienda la tierra, el agua y todo lo nuestro”, subrayó.

💬 Y remató con un mensaje al presidente: “Alberto, te estás equivocando. No te equivoques porque esto nos cuesta caro a los argentinos”.

