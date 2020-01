En un camino irregular pero a paso firme, la Argentina venía sorteando obstáculos en la ATP Cup: le ganó a Polonia en el debut, cayó luego ante Austria, derrotó a Croacia y se ganó el derecho de jugar los cuartos de final.

Sin embargo, hasta ahí llegó el sueño “albiceleste”: el equipo argentino no pudo con Rusia y quedó eliminado del certamen organizado por la Asociación de Tenistas Profesionales que busca destronar a la Copa Davis.

Guido Pella perdió ante Karen Khachanov y Diego Schwartzman no pudo ante Daniil Medvedev en Sidney.

El dobles, que lo iban a jugar Máximo González y Andrés Molteni contra a la dupla rusa integrada por Teymuraz Gabashvili y Konstantin Kravchuk, no se disputará.

Game, set and Semi-Final! @DaniilMedwed def. Diego Schwartzman 6-4 4-6 6-3 to secure a place in the inaugural #ATPCup Semi-Finals for 🇷🇺 #TeamRussia.#ARGRUS pic.twitter.com/mcO3FSaMp8

