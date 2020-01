El titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, confirmó en las últimas horas que derogará el decreto del ex presidente Mauricio Macri que habilitó la importación de basura y residuos de otros países para ser “reutilizados en el país”.

Dicha norma flexibilizaba las restricciones para el ingreso de “desechos de papel y cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material plástico y vidrios”, entre otros. Vale la pena aclarar que todo esto estaba expresamente prohibido desde la sanción de la “Ley de Residuos Peligrosos” en 1991 y que ahora, de manera increíble, ni siquiera se exige un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental.

“Estamos trabajando algunos detalles para elaborar una propuesta superadora y acabada pero en los próximos días se va a derogar el decreto de la importación de basura porque es indigno”, aseveró en diálogo con Radio Nacional.

“Nosotros producimos demasiada basura porque no no reciclamos y si, además de todo, permitimos la importación de basura es un descalabro, es de una irracionalidad tremenda. No podemos permitir eso porque es la puerta de entrada a residuos peligrosos y nosotros también tenemos los nuestros por nuestras distintas industrias y tenemos que tener un tratamiento especial para eso”, explicó el funcionario nacional.

“Además no hay ninguna razón para permitir la importación de basura: no tenemos ni plata para tratarlo ni las plantas de tratamiento específicas”, subrayó.

💬 Y remató: “No es en contra de la industria ni el progreso, sino que lo que estamos diciendo es que cuidemos nuestro planeta, nuestra vida, lo que comemos, porque está en juego la vida de nuestra sociedad”.

