Las mediciones no son esperanzadoras y constituyen otro síntoma claro y preciso de que los efectos del calentamiento global ya no son materia de especulaciones sino que están entre nosotros.

Según el servicio europeo “Copernicus”, el año 2019 fue el segundo más cálido jamás registrado en el mundo, culminando así una década récord en temperaturas.

🔴🌡️ 2019 was consistently warmer than average, breaking #temperature records in

❗️ June

❗️ July

❗️ September

❗️ October

All other months ranked among the top 4 for their respective months.

👉 Read our #ClimateChange service’s 2019 bulletins here: https://t.co/c1yOyQRtam pic.twitter.com/s2Gc4xJRCb

— Copernicus EU (@CopernicusEU) January 9, 2020