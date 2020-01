El primer argentino en debutar en el Australian Open lo hizo con soltura y solidez: Guido Pella derrotó sin problemas al invitado australiano John Patrick Smith en la cancha número ocho.

El tenista “albiceleste” sacó pasaje para la próxima ronda del certamen tras un contundente triunfo por 6/3, 7/5 y 6/4.

Ahora deberá medirse ante el francés Gregoire Barrere, que viene de eliminar al egipcio Mohamed Safwat también en tres sets corridos.

.@GrigorDimitrov gets it done in 4️⃣!

The 18th seed recovers from a set deficit to defeat Londero 4-6 6-2 6-0 6-4#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/qop8RoKm8Y

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020