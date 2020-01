Diez de los once jóvenes acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell se negaron en las últimas horas a declarar ante la fiscal Verónica Zamboni, de la UFID N°6 de la localidad costera.

Matías Benicelli, Ayrton Violaz, Macimo Thomsem, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Alejo Milanessi, Enzo Cornelli, Juan Guarino, Ciro Pertossi, Blas Cinalli y Pablo Ventura son quienes están identificados como los presuntos autores del crimen.

En la próxima indagatoria buscarán acusar a Pablo Ventura, el último de los detenidos que por el momento está incomunicado: fue señalado por el resto de los acusados como partícipe del hecho pero su familia asegura que al momento del crimen se encontraba en Zárate.

“Son entre tres y cuatro los que participaron de la golpiza. Estarían identificados. Se ven en los videos quiénes son los que le pegan en la cabeza“, confirmó el fiscal Walter Mercuri, de la UFI Nº8 de Madariaga.

En esta línea, el letrado informó: “Hay que dividir. Yo a algunos les imputo la coautoría, que son los que golpearon en la cabeza a Fernando, que se ven en todos los videos. Esos serían coautores. Uno de ellos es el que le aplica la patada que, según la autopsia, es la patada mortal. Después hay partícipes, porque el resto estuvo acompañándolo y también participaron de la pelea pero con los amigos de Fernando”.

“Tomamos como agravante la circunstancia de que cuando la víctima se encontraba indefensa, inconsciente, en el piso, continuaron pegándole en la cabeza. La pena en este tipo de casos es de reclusión perpetua. La víctima no se podía defender”, subrayó luego.

💬 “Estamos destrozados. Fernando era mi todo, mi vida, no tengo palabras, era todo, buen hijo, no puedo creer lo que nos pasó, un par de asesinos me arrebataron a mi niño. Que se haga justicia, a mi hijo lo cagaron a golpes hasta matarlo”, señaló Graciela, madre del joven asesinado.