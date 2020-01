Siete años pasaron desde la salida de “Lightning Bolt” para que la banda norteamericana anunciara que tiene entre sus manos un nuevo disco.

“Gigaton”, vehículo sonoro con el cual el quinteto vuelve con material inédito, saldrá a la luz el próximo 27 de marzo.

Did you know… A gigaton is what scientists use to measure the loss of ice from Earth’s largest ice sheets in Greenland and Antarctica.

This weight is equivalent to over 100 million elephants or 6 million blue whales. #Gigaton

