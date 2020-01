Estaba dentro de las probabilidades y sucedió: Rafael Nadal barrió de la cancha a Federico Delbonis en la segunda rueda del Australian Open.

El duelo, que se disputó a en el Rod Laver Arena, fue parejo únicamente en el segundo set: el argentino batalló pero poco pudo hacer ante el tenis del español que se quedó el partido por un claro 6/3, 7/6 y 6/1.

Ahora, en busca de los octavos de final, el número uno del mundo se enfrentará con su compatriota Pablo Carreño Busta.

Rafa triumphs 💪

The World No.1 def. Federico Delbonis 6-3 7-6(4) 6-1 to reach the #AusOpen third round for the 14th time.#AO2020 pic.twitter.com/Se09nwvwUU

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020