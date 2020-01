El gobernador de la Provincia de Buenos Aires afirmó en las últimas horas que los acreedores que no aceptaron su propuesta de postergar el pago de USD 250 millones de un bono que vence este domingo le pidieron más tiempo para negociar.

“Lo único que pedimos es esperen hasta mayo, cuando el gobierno nacional esté más establecido en el dialogo por la deuda nacional. No es una propuesta audaz, solamente es esperen un poco más para poder hacer pie”, aseveró Axel Kicillof en diálogo con Radio La Red.

En esta línea, explicó: “Los bonistas pidieron un plazo mayor en las charlas, quieren seguir las conversaciones. Es un bono que tiene propiedad muy dispersa y las clausuras de estos bonos lo que dice es que para que se haga una aceptación tiene que tener un acuerdo del 75% y es muy exigente. El 5 de febrero es la última oportunidad, porque llega el vencimiento”.

“Hoy no tenemos los recursos, por eso se lo decimos a los acreedores. Ellos lo saben, es algo evidente. Si no fuera solo este vencimiento, por los que siguen que son como USD 3.000 millones. Este año vencen USD 2.900 millones. Les hicimos una propuesta nada sofisticada. No es que propusimos una quita“, recordó el mandatario bonaerense.

💬 Y remató: “No solo no tenemos los fondos para pagar vencimientos de capital sino que hay una política, bastante razonable, de no pagar vencimientos de capital mientras se está renegociando”.

