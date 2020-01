El presidente volvió al país tras su viaje a Israel y puso nuevamente en foco los inconvenientes que atraviesa la Argentina a causa del fuerte endeudamiento externo.

Sobre el viaje que emprendió el ministro Martín Guzmán a Washington, Alberto Fernández advirtió que se debe a que necesitan “una definición medianamente rápida sobre el problema de la deuda”.

En esta línea, incluso reveló que habló sobre el tema con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: “Pude contarle lo que le pasó a la Argentina, el modo penoso en que se endeudó en niveles que se volvieron insostenibles; le expliqué cómo eso había funcionado con cierta negligencia de los que dieron los préstamos y con irresponsabilidad de los funcionarios del gobierno de ese momento”, detalló el mandatario en diálogo con C5N.

“Le expliqué nuestra idea de que nos den la oportunidad de crecer para poder pagar pero, antes que nada, sacar a la Argentina de la crisis social, y él me expresó su voluntad de ayudar, lo vi atento al problema argentino”, agregó.

Asimismo, el mandatario criticó con dureza los últimos dichos de Mauricio Macri en Villa La Angostura, exculpándose al admitir que le dijo a sus funcionarios que la situación se podía “ir a la mierda”: “Me impresionó mucho que un presidente diga que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina. La verdad es que no entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico o era un ex presidente que decía que él sabía que estaba destruyendo la economía pero que siguió adelante con su lógica destructiva”.

“Es asombroso que lo diga con tanta ligereza. Que los argentinos escuchen que un presidente actuó con tanta irresponsabilidad es asombroso”, remató.

Y, sobre la inflación y los aumentos, el otro gran problema de la economía argentina, sentenció: “Con ‘Precios Cuidados’ hemos logrado contener mucho los precios pero también vemos mucha irresponsabilidad de algunos empresarios que siguen aumentando los precios en marcas alternativas y que en verdad no están ayudando a este proceso de desindexación de la economía”.

