Con el mundo todavía consternado por la muerte de Kobe Bryant, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) intenta todavía determinar qué pasó en los momentos finales para que la aeronave termina estrellándose contra una colina en Calabasas, Los Angeles.

En una de las primeras comunicaciones públicas, las autoridades informaron que el helicóptero no estaba equipado con una caja negra que pudiera grabar lo que pasara adentro, lo que no constituye una infracción ya que “ese modelo no requería que sea obligatorio llevarla“.

Un ex piloto de Kobe Bryant culpó a las malas condiciones climáticas del accidente que terminó con su vida: "La probabilidad de una falla catastrófica del bimotor es muy baja"

Ante este escenario, la NTSB le pidió expresamente a los testigos y pobladores del lugar que les hagan llegar fotos y/o videos para saber cómo estaba el clima durante el domingo por la mañana: la niebla sigue siendo la principal hipótesis que barajan los expertos para justificar el trágico accidente.

La organización informó, además, que encontró un iPad a bordo que contenía información acerca del itinerario del vuelo y las condiciones climáticas, entre otros datos que serán analizados y peritados con precaución.

