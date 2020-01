“Cuando aprobamos la licitación del sistema en la Legislatura exigimos que por lo menos el 10% se instale en los barrios del sur de la Ciudad y el gobierno se comprometió a hacerlo. Sin embargo, el jueves pasado nos enteramos que habían cerrado 20 estaciones en esa zona”, afirmó Mariano Recalde, senador porteño por el “Frente de Todos”, ante la prensa.

💬 “SI EXISTEN ACTOS DELICTIVOS, EL ESTADO DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES PARA EVITARLOS” 👉🏻 Amplio rechazo a los argumentos esgrimidos para cerrar una veintena de estaciones de “Ecobici” en el sur de la ciudad ➡️ https://t.co/rLKAckXbWl pic.twitter.com/B2l6MuNti7 — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) January 28, 2020

“Durante la campaña Larreta utilizó el sistema de bicicletas como uno de sus principales logros de gestión, pero cuando tiene que garantizar que se cumpla la ley y haya bicicletas para los vecinos y vecinas, mira para otro lado“, subrayó luego el legislador.

“A esta altura, según el contrato, deberíamos contar con 400 estaciones y 4000 bicicletas. No solo no se cumplen estos requisitos sino que van en sentido contrario: no reponen las bicicletas -tenemos alrededor de nueve bicicletas menos por día- y ahora encima cierran estaciones. Por eso para los usuarios es cada día más difícil conseguir una bicicleta. Lo que estamos pidiendo es que Larreta y la empresa cumplan la ley”, remató.

📄 Este último martes, el senador nacional Mariano Recalde y el presidente de la Junta Comunal Nº4, Ignacio Álvarez, presentaron el amparo judicial

🚲 Esta mañana presentamos junto a @marianorecalde un recurso de amparo exigiendo la restitución de las 20 estaciones de Ecobici que fueron retiradas de los barrios del sur de la Ciudad, incumpliendo con la ley 5.954

Vamos a trabajar para tener una comuna y una Ciudad para tod☀s pic.twitter.com/PMGQECZ8JO — Nacho Alvarez (@NachoAlvarezC4) January 28, 2020

