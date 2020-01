Charly García despidió el 2019 de buena manera: el astro del rock nacional tocó en el mítico Luna Park, hizo vibrar a los espectadores y los dejó con ganas de más.

Sin embargo, no pudo arrancar con el pie derecho el 2020. Estaba estipulado que el sábado 8 de febrero comparte el escenario del festival “Cosquín Rock” junto a Divididos y Skay Beilinson, ex guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, pero no podrá ser: se lastimó cadera.

Según el comunicado emitido al respecto, el músico sufrió “un accidente doméstico” y aunque no reviste de gravedad debe realizar reposo y, posteriormente, kinesiología.

💪🏻 #FuerzaCharly

📸 Foto: Franco Fafasuli

