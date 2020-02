En medio de su viaje europeo, Alberto Fernández inició este lunes una serie reuniones en la capital alemana.

El mandatario argentino desayunó esta mañana con ejecutivos de empresas alemanas que están preocupadas por sus intereses en la Argentina en un salón del Hotel Regent.

“No sólo me encontré con una economía destruida, sino cada vez que visito un país tengo que explicar que no somos populistas y que busco insertar a la Argentina en el mundo. El discurso del populismo fue un invento del gobierno de Mauricio Macri”, explicó tras asegurarles que pueden hablar con él ante cualquier duda que tengan a la hora de invertir o mantener sus inversiones en el país.

💬 “Argentina es un paciente en terapia intensiva”, aseveró el presidente ante la escucha atenta de los empresarios que dijeron presente.

Durante la jornada, Alberto Fernández se encontrará con importantes directivos de Bayer y Siemens y, por la noche, llegará a la Cancillería de Alemania para reunirse con Angela Merkel.

¿El objetivo principal de la visita? Que apoye su estrategia de negociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

