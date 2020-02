En medio de la crisis mundial por el nuevo coronavirus, el titular del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires habló sobre la situación que encontró al asumir el cargo.

Los números son más que preocupantes: aumentaron los casos de sífiils y tuberculosis, se dejó de destinar dinero para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y volvió el sarampión luego de años de estar ausente en el país.

“Hay números que son muy elocuentes en lo sanitario: tenemos en estos tres últimos años un aumento de entre el 400% y el 500% de los casos de sífilis, como en un hospital de referencia que es el Gandulfo de Lomas de Zamora, y en todo el país y en la provincia es igual”, explicó Daniel Gollán en diálogo con “Ámbito Financiero”.

“500% es en el caso de la sífilis congénita: chicos que nacen con sífilis; tenían 2,7 casos y pasaron a casi 14 en un centro de referencia, pero esto es en todo el país y las estadísticas son muy preocupantes. ¿Por qué? No se repartieron preservativos, se desmantelaron los programas de educación sexual integral, se desfinanciaron, se desmantelaron todos los equipos de intervención territorial para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que incluyen el Sida”, prosiguió el funcionario público.

“Si tuvimos un récord de crecimiento de la sífilis congénita es porque fracasaron también los controles de embarazo. Si se detecta que tiene sífilis, con una penicilina -el antibiótico más viejo de la historia y muy barato- resolvés el problema de la madre, y el chico nace sin sífilis. Récord de tuberculosis, con un aumento muy fuerte interanual de los casos de tuberculosis en todo el país, en Capital Federal también, y en la Provincia de Buenos Aires. Eso es malas condiciones de vida, mala alimentación, hacinamiento, inmunodepresión…“, agregó.

Sobre una de las problemáticas más graves que atraviesa hoy en día la salud pública, aseveró: “Sarampión: 19 años sin circulación del virus, y tenemos el virus. Es cierto que hay una realidad regional de mayor cantidad de casos de sarampión, pero nosotros con coberturas altas no hubiésemos tenido este problema. Ahora, nos encontramos que respecto de la dosis para entre 6 meses y 11 meses -que era uno de los objetivos centrales a cubrir porque ahí está circulando el virus- y en los mayores (nacidos después de 1965 que no tenían acreditadas las dosis), eran dos grupos que estaban sin vacunar. De 27% a 30% de cobertura en esos grupos. Y en los otros grupos, que son los chicos entre el año y los 5 años y que supuestamente los teníamos con coberturas -nos avisaban- del 99%, con 37% ó 40% de circulación en ese sector. Cosa imposible si tenés 100% de cobertura, no puede circular porque están todos vacunados… Estamos auditando si no se falsearon los datos estadísticos porque es imposible epidemiológicamente que con 100% de cobertura en ese grupo circule el virus”.

“Nos encontramos una situación sanitaria mala. Y los hospitales con muy mal estado de infraestructura. Una parte es estructural y de larga data, y otra parte es que sobre esa situación hay cuatro años de falta de mantenimiento, muy mal la parte eléctrica, gas, calderas, agua… Estamos haciendo un relevamiento de la cuestión crítica para ir a arreglar eso que se puede romper y es un peligro, y un plan a mediano y largo plazo de recuperación de la infraestructura hospitalaria de la provincia”, adelantó luego.

Y concluyó: “Que vuelvo a repetir: se empeoró mucho en estos cuatro años pero no es que es exclusiva responsabilidad de la gestión anterior porque es un tema crónico y de larga data, porque los hospitales nuestros son mayoritariamente viejos, y algunos ya ni con mantenimiento son ediliciamente viables y habría que pensar en otra salida”.

💬 “Estamos elaborando un plan, obviamente que tampoco se resuelve en cuatro años pero que hay que comenzarlo”

