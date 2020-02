A último minuto, cuando todo parecía indicar que las cosas se ponían aún más complicadas y el default parecía inevitable, Axel Kicillof y su equipo decidieron finalmente pagar con recursos de la Provincia de Buenos Aires el vencimiento el BP21.

Al no contar con el respaldo del fondo “Fidelity“, el principal acreedor, el gobierno bonaerense se quedó sin más margen de maniobra para lograr diferir el vencimiento de capital de 250 millones de dólares hasta mayo.

Hasta los últimos instantes intentaron lograr el 75% de adhesión de los bonistas a su propuesta de “reperfilamiento” pero llegaron a reunir el 50%.

En paralelo a todo esto, el gobernador provincial anunció en conferencia de prensa que iniciará la reestructuración de la deuda global en divisa extranjera que agobia las finanzas del mayor distrito del país.

“El fondo ‘Fidelity’ ofrecía cobrar todo, pero en cuotas. Y eso no constituye una solución para la Provincia de Buenos Aires. Era sólo una cuestión financiera. No servía”, explicó ante los presentes Axel Kicillof, acompañado por su ministro de economía, Pablo López.

“Se lo explicamos, se lo dijimos, que necesitábamos de buena fe que nos acompañaran. No podemos saber si era su situación o no precipitar un default. No tenemos esa capacidad de saber cuál era su voluntad. Hasta últimos momento estuvimos esperando”, subrayó.

En esta línea, cuestionó con dureza la gestión de María Eugenia Vidal: “La deuda en pesos se multiplicó por cinco entre 2015 y 2019, cuando se emitieron u$s5.000 M, el doble que en los ocho años anteriores, de los cuales el 94% vence entre 2020 y 2023”.

💬 Axel Kicillof: “Nos mueve defender a los bonaerenses. Dejaron tierra arrasada y vamos a trabajar para que los efectos golpeen del menor modo posible a los habitantes”

Comentarios

comentarios