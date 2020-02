El presidente Alberto Fernández no sólo habló en París de “despenalizar” el aborto y no de “legalizarlo”, sino que también ratificó que enviará un proyecto elaborado por el gobierno y no el de la “Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito” que viene siendo presentado en el Congreso de la Nación año a año.

Marta Alanis, una de las referentes históricas de la organización, señaló al respecto: “El presidente sabe que si no se legaliza, si no se llega a las mujeres más vulnerables no tiene sentido. Está convencido de la despenalización y la legalización. Son sus convicciones, es un defensor de que las mujeres puedan decidir. Por eso confío en que el proyecto que mandarán al Congreso sea para despenalizar y garantizar el acceso“.

“El presidente insiste en que es un tema de salud pública y de justicia social. Está convencido de que es un derecho para todas las mujeres. Por eso él sabe que si sólo despenaliza no cambia nada, porque las mujeres que tengan dinero van a poder seguir realizándose la práctica, pero las otras no. Por eso él sabe que debe ser garantizado por el Estado y las obras sociales“, explicó en diálogo con Clarín.

“Nosotras creemos en nuestro proyecto, en nuestras palabras, y queremos que vuelva a tratarse y a ser tenido en cuenta. Pero confiamos en su proyecto, sabemos que no será algo light, que no va a acordar esto con el Papa. El presidente tuvo la sensibilidad y la valentía de plantear en el Vaticano la despenalización y la legalización del aborto. Y lo va a garantizar. Lo ha dicho en su campaña, lo ha ratificado después de ser elegido presidente. No sabemos si va a ser a un proyecto exactamente a nuestra medida, pero confío en será un buen proyecto”, agregó.

📢 “Nosotras pondremos nuestra energía para que también se tomen ideas de nuestro proyecto, para que se pongan todos los proyectos arriba de la mesa y se tomen las mejores ideas y se llegue a un consenso“

