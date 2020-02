En el cierre de su gira europea y luego de visitar el Vaticano, el presidente Alberto Fernández terminó confirmando que enviará un proyecto de ley al Congreso de la Nación para despenalizar el aborto.

Ante este escenario, la cúpula de la Iglesia Católica decidió convocar inmediatamente para el próximo 8 de marzo a una misa en la Basílica de Luján para ratificar su posición contra el aborto.

📢 Agrupaciones feministas ante la iniciativa de Alberto Fernández: “El presidente sabe que si no se legaliza el aborto, si no se llega a las mujeres más vulnerables, no tiene sentido” ➡️ https://t.co/Joh6wYB2gT pic.twitter.com/UFMPHE3nca

— 🗞 Diario BA (@diariodeBA) February 6, 2020