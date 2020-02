Una facción gremial disidente de la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva adelante este martes un paro de colectivos por 24 horas en todo el país para este martes.

Miguel Bustinduy, dirigente opositor a Roberto Fernández, confirmó que afecta a más de 70 líneas de colectivos en el Área Metropolitana: “La UTA es ajena a todos los problemas que tenemos. Hay una pérdida que viene del gobierno de Macri con la complicidad de Roberto Fernández”, aseveró en las últimas horas en diálogo con El Destape Radio.

🚌 ¿Qué lineas pueden verse afectadas? 5–6–7–8–9– 10–20–21-23–24–25–28–31–44–50–51–56–57–74–76–79–84–91–99–101–106–107–108–117–130–135–146–150–161–164–168–177 – 188 – 256 – 263 – 271 – 299 – 370 – 373 – 384 – 385 – 388 – 403 – 405 – 421 – 429 – 435 – 540 y 543.

“Perdimos el 50% de nuestro poder adquisitivo, no tenemos obra social, precarización en todas las áreas. Da mucha pena porque nuestra organización siempre estuvo a la vanguardia de los derechos de los trabajadores”, subrayó.

Y concluyó: “La medida no es contra el gobierno, sino para respetar lo que hace el gobierno. No se pagaron los $3 mil, el aumento presidencial. Y todavía no cerró la paritaria de 2019”.

📢 A pesar de que el reclamo es de mayores medidas de seguridad para los choferes y mejoras salariales, la conducción de la UTA salió al cruce: “Es un paro irresponsable“, sentenciaron.

