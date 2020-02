“Hay un tema muy grave, la deuda que deja Vidal y la que deja Macri son impagables. Como no se puede pagar la deuda que han dejado, yo hago una propuesta a los bonistas. Había un universo de 201 bonistas, por decirlo de alguna manera. 200 aceptaron, uno no y lo trabó”, explicó Axel Kicillof en diálogo con Infobae al recapitular sobre la primera piedra en el camino que debió sortear como gobernador para gestionar la deuda bonaerense.

📑 ¡PARA EL FMI LA DEUDA ES INSOSTENIBLE! 👉🏻 Tras la visita de una misión técnica a la Argentina, el organismo le pidió una fuerte quita a los acreedores privados ➡️ https://t.co/81DkOQTFEN pic.twitter.com/NQSUBz4lFL — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) February 20, 2020

“Teníamos dos opciones: pagar o no pagar. Si no pagábamos entrábamos en un default por un pago pequeño; lo que hicimos en el medio fue una colocación de deuda en pesos, tomamos los pesos y con eso cubrimos el vencimiento de deuda. Hubiéramos preferido que los bonistas aceptaran. No aceptaron, la sacamos de la mejor manera posible para no dañar a la provincia”, subrayó.

En torno a lo que le espera de ahora en más, señaló: “Este año tenemos 3.000 millones de dólares que pagar, 220 mil millones de pesos“.

💬 Y remató: “Vidal asume más o menos con 9.000 millones de dólares de deuda y se va más o menos con 11.000 millones de dólares. De esos 11.000 millones de dólares, 9.000 vencen en estos cuatro años. De la deuda que tomó Vidal el 94% vence en mi gestión“.

