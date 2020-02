El temor por el coronavirus se expande incluso más rápidamente que el propio patógeno en todo el mundo: en buena parte de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires incluso se hace difícil conseguir barbijos pese a que el virus no está circulando por el país.

“Entre el 60 y el 70% de las farmacias porteñas y bonaerenses no tienen barbijos desde hace un mes“, indicaron las autoridades del Colegio Oficial de Bioquímicos y Farmacéuticos de la Capital Federal.

👨🏻‍⚕️ La Sociedad Argentina de Infectología recalcó que el barbijo no constituye una medida de prevención efectiva contra el coronavirus: “Estamos malgastando un recurso valioso” ➡️ https://t.co/JO0d2JJhQn pic.twitter.com/3ZgHDMZCz8 — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) February 26, 2020

“A la demanda habitual se le sumó la gran cantidad de personas que compraron al por mayor para enviarlos al exterior a raíz de la epidemia de COVID-19“, agregaron.

En esta línea, el secretario general del colegio, Rubén Sajem, detalló: “Las farmacias no suelen tener un gran stock, sólo entre 200 o 300 unidades, pero desde hace un mes es muy difícil conseguir barbijos quirúrgicos”.

Y remató: “Los proveedores habituales de las farmacias ya no entregan barbijos desde hace un mes, por lo que no se pudieron reponer. Es curioso porque en el último mes se registraron compras de barbijos en grandes cantidades y no se ven a personas en las calle usándolos ya que la epidemia no llegó a la Argentina”.

