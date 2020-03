Esta mañana se conoció la denuncia de la abogada y directora de Asuntos Legales del Senado, Graciela Peñafort, contra la ex presidenta de la Cámara alta Gabriela Michetti por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la empresa DINALE S.A . “Hizo pagos millonarios por obras que no tuvieron avances. Se entregaron más de 180 millones de pesos y el trabajo está inconcluso”, señalaron desde el la presidencia del Senado.

La acusación alcanza a Helio Rebot, ex secretario administrativo del Senado, y a Germán De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A

De acuerdo a la presentación, “Michetti le dio más de 180 millones a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación”. y que ademas “la empresa no era proveedora del Senado y nunca pidió la habilitación de la obra”, tampoco gestionó los correspondientes permisos de obra y no se presentaron los planos aprobados por el organismo competente en la materia, subrayó Peñafort para mostrar las irregularidades en la contratación.

La denuncia recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 11 de la Capital Federal, actualmente a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

