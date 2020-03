“No habrá una zona roja, una zona restringida del país y otra no. Italia estará protegida en su conjunto”, afirmó el primer ministro italiano Giuseppe Conte este último lunes. El país entero entró en cuarentena.

El gobierno decidió extender las duras medidas restrictivas que regían para el norte del país a toda la península para intentar contener el avance del coronavirus.

💬 Giuseppe Conte: “Se trata de evitar los movimientos en toda la península, con excepción de casos de necesidad, por motivos laborales o de salud”, explicitó el mandatario en conferencia de prensa.

¿Qué implican las nuevas restricciones? Que las personas sólo podrán abandonar sus ciudades por cuestiones laborales o de salud y deberán acreditarlo debidamente ante las autoridades.

Además, las escuelas permanecerán suspendidas y los restaurantes y bares deben cerrar al anochecer. Los eventos deportivos fueron suspendidos en todo el país de forma temporal y hasta el 3 de abril.

🇮🇹 Hasta el momento, el coronavirus en Italia causó 463 muertos con un total de 9.172 caso confirmados: es el país europeo alberga al brote más importante del mundo después de China.

Las postales a lo largo y ancho del país son únicas: las calles de Venecia completamente desoladas, el Duomo de Milán vacío y Roma sin turistas.

“No estoy asustado de nada en particular, pero es verdad que hay una especie de pánico general. Por el momento me quedo en casa“, le aseguró un hombre de 85 años a la agencia AFP.

