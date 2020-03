“Nos están pasando cosas que no esperábamos, es un virus que se transmite con facilidad y no sabemos hasta donde puede llegar”, aseguró Alberto Fernández en diálogo con Radio Mitre.

“Estamos haciendo lo necesario para minimizar el riesgo, que no es eliminable, no lo puedo erradicar con una medida, y además es responsabilidad de todos nosotros que no se difunda”, subrayó el mandatario.

“Estamos trabajando minuto a minuto. La situación la tenemos bajo control”, agregó tras pedir que la población “tome conciencia” del riesgo que existe.

💬 Alberto Fernández: “A los mayores de 65 años les pido que si se pueden quedar en su casa, que lo hagan”

