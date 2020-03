La UEFA comunicó en las últimas horas la decisión de aplazar la Eurocopa 2020, que estaba programada para disputarse del 12 de junio al 12 de julio de este año en diferentes ciudades de Europa.

Según informaron a través de un comunicado, la competencia se jugará recién a partir del 11 de junio de 2021.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.

A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season…

— UEFA (@UEFA) March 17, 2020