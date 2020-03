Los ministros de Economia Martin Guzman; y de Trabajo Carlos Moroni, anunciaron este lunes por la noche en conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos, las nuevas medidas económicas para paliar los efectos de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Debido a la crisis mundial generada por la propagación del coronavirus, el gobierno nacional creó el Ingreso Familiar de Emergencia, que consta de 10 mil pesos para trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas. La medida llegará a 3,6 millones de personas.

Este Ingreso familiar de emergencia será “para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas categorías A y B, entre 18 y 65 años” destacó Martin Guzman y agregó que se hará a través de “un pago único, en principio durante abril, de $10.000 que podría repetirse si las circunstancias lo ameritan. Llegará a familias que no hayan quedado protegidas por otras prestaciones”.

Los beneficiarios deberán inscribirse en la página web de ANSES, explicaron los ministros, allí colocará la cuenta bancaria -si es que tiene- y declarar que no posee otro ingreso ya que esta medida no alcanza a jubilados, ni pensionados, ni quienes tengan otras percepciones, ni renta financiera.

“Habrá una página donde deberán inscribirse, poner si tiene cuenta bancaria u otro medio para percibir el bono sin problemas. Habrá un plazo de 10 o 15 días para llenar el formulario y luego efectivizar el pago”, explicó el ministro Claudio Moroni en conferencia y agregó que”Los requisitos son ser argentino o residente legal con más de dos años. No poseer otro ingreso, quien lo solicita no debe poseer otro ingreso, no debe ser ni jubilado ni pensionado ni tener otro ingreso de relación laboral. No debe tener un patrimonio importante. No debe tener rentas financieras”.

“Muchos me decían que iba a destruir la economía con la cuarentena. Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Después veremos cómo ordenar la economía. Efectivamente yo elegí preservar la salud y la vida de la gente. Cuando la crisis de la salud pase, veremos cómo todo empieza a ordenarse”, había dicho en la mañana del lunes el presidente de la Nación en diálogo con radio nacional.

