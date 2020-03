Pese a la reticencia mostrada en las últimas semanas, finalmente Japón y el Comité Olímpico Internacional (COI) anunciaron de manera simultánea el acuerdo para postergar los Juegos Olímpicos de Tokio para el próximo 2021.

El primer ministro japonés se comunicó en las últimas horas con la máxima autoridad olímpica, Thomas Bach, para sellar el aplazamiento hasta el verano del próximo año ante la pandemia de coronavirus.

