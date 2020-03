A pesar de que los resultados preliminares de la cuarentena en cuanto a cumplimiento por parte de la ciudadanía parecen ser satisfactorios, las imágenes que se registraron en algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires este miércoles por la mañana preocuparon a las autoridades.

💬 La advertencia de Alberto Fernández para los que violen la cuarentena obligatoria: “Donde los encontremos, los detenemos y les sacamos los autos” ➡️ https://t.co/Pd0GI6gDyT pic.twitter.com/PZ5Nl9QsU5 — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) March 25, 2020

24 horas antes, el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli había anunciado que el distrito cerraría 59 de sus 110 accesos: hoy las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas a la hora de controlar cada auto y camión que intentaba pasar los vallados.

“Lo de esta mañana no es positivo. Cuando me pongo a mirar ahora lo que está pasando en el alto tránsito de la General Paz, en los accesos, veo que no va en línea con lo que necesitamos“, aseveró en diálogo con los medios al evaluar el impacto de las medidas y la respuesta de la población.

📸 La Autopista Panamericana, el Puente Pueyrredón y el peaje de Parque Avellaneda se convirtieron en el epicentro de las miradas y los atascos







🚗 Las fuerzas de seguridad secuestraron los autos de aquellas personas que transitaban por los accesos violando la cuarentena obligatoria

