La pandemia de coronavirus que se expande a paso agigantado en toas partes del mundo tiene la peculiaridad que también ha alcanzado a muchos líderes y políticos internacionales.

En las últimas horas, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, informó que contrajo el COVID 19.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020