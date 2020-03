Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país, se encuentra necesaria la adopción de nuevas medidas para dar respuesta a las personas que viven con VIH y que necesitan continuar sus tratamientos antirretrovirales.

La Dirección Nacional de SIDA comunicó los requisitos necesarios para circular en el marco del aislamiento social obligatorio por coronavirus. Cómo y dónde obtener la declaración jurada.

Por esta razón, el Ministerio de Salud de la Nación publicó la declaración Jurada que tiene que tener cada persona con VIH para poder circular y retirar sus medicamentos sin receta ni turno previo.

La persona con VIH o, en caso de no poder hacerlo, la persona designada, deberá transitar con el formulario del Anexo 1 debidamente completado para presentar ante quien corresponda durante su trayecto hacia y desde los servicios de salud o Farmacias.

A continuación dejamos el documento de la Declaración Jurada para la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires:

Viviana Leonetti, coordinadora de la organización social “Rock y Vida” que trabaja para la prevención del vih-sida en todo el país hace 25 años, informó su trabajo en diálogo con Radio Parque Vida. “Este documento es para que la gente con vih no tenga que interrumpir su tratamiento y que no se exponga ante el virus”, informó.

Leonetti, también comentaba la importancia del acompañamiento que necesitan las personas no visibles. “Dentro de la declaración jurada hay un paréntesis: las personas que no son visibles, es decir, persona que no revelo su diagnostico. Ellas tienen ese derecho de no reverlarlo gracias a la Ley 23.798 en donde resguarda la confidencialidad de la persona”. Por esta razón, desde Rock y Vida, invitan a aquellas personas que no tienen a quien recurrir para retirar sus medicamentos a que se puedan comunicar con la Organización respetando su confidencialidad y que no se expongan ante el virus.

