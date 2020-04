El anuncio de la postergación de Roland Garros fue el primer gran aviso para el mundo del tenis que las cosas no seguirán con normalidad en lo que queda del año: en su momento, los organizadores franceses rompieron con los calendarios establecidos y confirmaron que se jugará del 20 de septiembre al 4 de octubre de 2020 en vez del tradicional mes de mayo.

Los ingleses, sin embargo, decidieron no ser tan irreverentes y directamente decidieron la cancelación de la 134º edición del abierto de Wimbledon.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

