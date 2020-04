Pedro Cahn, infectólogo y miembro del comité de expertos que asesora al gobierno: “En algún momento vamos a tener una cuarentena administrada”

“Necesitamos aplanar la curva lo más rápido posible. Tenemos un crecimiento lineal y no geométrico“, aseguró el médico infectólogo y miembro de la mesa chica de consulta del gobierno de Alberto Fernández en una conferencia de prensa brindada por el Ministerio de Salud y luego en distintos diálogos radiales.

“Es evidente que en algún momento vamos a entrar a una fase distinta de la cuarentena. Vamos a tener una cuarentena administrada. Esto quiere decir que hay cosas que van a cambiar y otras que no, que no van a cambiar por mucho tiempo. El coronavirus llegó para quedarse. No la pandemia para siempre. Pero el coronavirus va a quedar integrado a una serie de virus respiratorios… pase lo que pase”, explicó luego el especialista.

En respuesta a una nota que sacó el diario La Nación, subrayó: “No hay dudas sobre la cantidad de muertos. Solo se puede atrasar unos días la información”.

“Solamente en el día de ayer se hicieron mil tests. Al inicio se hacían 300/400. El número de muertos es bajo en la Argentina y depende mucho de lo que hagamos. Italia no es uno de los mejores sistemas de salud”, agregó.

En torno a la salida progresiva de la cuarentena, el miembro de la “Fundación Huésped” señaló: “Abrir los shoppings al estilo anterior me parece una locura. Tampoco puede haber en los próximos meses eventos deportivos o recitales con público. Hay que buscar alternativas“.

Y remató: “Si somos capaces de cumplir con las medidas de esta cuarentena administrada es probable que podamos ir liberalizando más actividades. Pero si no somos capaces es probable que tengamos que ir un paso atrás“.

