Pese a la presión de sindicatos y cámaras empresarias de relajar con fuerza la cuarentena, el presidente Alberto Fernández reiteró esta mañana que la próxima semana continuará vigente el aislamiento social obligatorio.

“Acá no hay ningún levantamiento de la cuarentena, vamos a ver algunas actividades puntuales, pero en Buenos Aires y en el Área Metropolitana la cuarentena va a ser más estricta”, aseveró el mandatario en diálogo con Canal 13.

“El otro día escuché a un infectólogo que dijo que esta cuarentena salvó cientos de vidas. Estamos a mitad de camino. No hemos logrado nada. Se aplanó la curva y el contagio va a ser más lento. Lo que hemos logrado es preservar la vida de muchos argentinos. Tenemos que decirlo para tener la fuerza necesaria para seguir adelante“, subrayó.

En esta línea, luego de notar que hubo más gente en las calles durante los últimos días, afirmó: “Me pareció que podría haber cierto relajamiento y yo lo que necesito es que la gente no circule. Por ejemplo, en los colectivos no debería haber más de 6 personas. Aumentar las frecuencias hoy está descartado, es uno de los focos de infección más importantes”.

“Lo que más me preocupa es la salud de los argentinos. Eso no quiere decir que no me preocupe la economía. Ahora necesito que se cuiden y les garantizo que voy a hacer todo lo necesario para que las empresas no cierren ni dejen sin trabajo a los argentinos”, agregó luego.

Y remató: “Va a haber asistencia para todos. Este problema que hubo con el precio de los alimentos es el resultado de comprar un 50% más de alimentos para que a nadie le falten alimentos”.

💬 Sobre la vuelta a la escuela: “Si un chico termina el colegio 6 meses más tarde, esto no es un problema; lo que sería un problema es que un chico circule y contagie a sus abuelos”.

