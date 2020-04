A pesar de que no ocupa mucho tiempo en las pantallas por la preeminencia que tiene el coronavirus, es uno de los temas que más afecta hoy en día a los porteños: en la Ciudad de Buenos Aires se detectaron más de 8000 casos de dengue y ya es uno de los peores brotes de los últimos años.

Los barrios que concentran el mayor número de casos coinciden, en buena parte, con los de menor poder adquisitivo: son Flores, Barracas, Lugano, Retiro, Liniers, Vélez Sarsfield, Soldati, Villa Urquiza, Floresta, Villa del Parque y Parque Avellaneda.

Nicolás Schweigmann, director del Grupo de Estudios de Mosquitos (GEM) que funciona en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, brindó una serie de consejos para aprovechar durante la cuarentena y, de paso, combatir la reproducción del mosquito transmisor:

▪️Mirar bien nuestros patios y jardines: buscar si existen recipientes con agua que pueden servir de criaderos para Aedes aegypti, el mosquito que transmite el virus.

▪️El mosquito cría en los recipientes con agua que uno se olvida a la intemperie. Si no están, no puede proliferar y las poblaciones serían reducidas con la imposibilidad de transmitir diversos virus, no solamente el dengue.

▪️ La regla básica es eliminar todo tipo de recipiente inútil. Respecto a los recipientes útiles, lo que se debe hacer es cepillar las paredes y colocarlos boca abajo.

▪️ También se debe cepillar cada 2 o 3 días los bebederos de animales.

▪️ Es menester evitar la entrada de mosquitos a los recipientes que son importantes porque necesitamos acumular agua.

