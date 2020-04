A partir de este miércoles será obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires el uso de tapabocas tanto en el transporte público como en los comercios cerrados: también recomendaron que las personas los utilicen en la vía pública y en los autos particulares.

“Dos de cada tres personas que se contagias no presentan síntomas, no saben que tienen el virus pero contagian, por eso es importante el uso de tapabocas, y no barbijos profesionales, esos hay que guardarlos para los médicos”, afirmó Horacio Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa brindada desde la jefatura de gobierno ubicada en Parque Patricios.

“No vamos a flexibilizar la cuarentena, cuanto más estrictos seamos hoy, más rápidos vamos a poder salir después, especialmente con el cuidado de los adultos mayores. No se puede salir a correr, hacer ejercicio físicos, porque es imposible de controlar”, agregó respecto al contexto en que se dicta la medida.

La resolución entrará en vigencia el 15 de abril y desde ese momento será efectiva la fiscalización por parte de las autoridades y se habilitarán las denuncias al 147.

💬 Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño: “A las personas que no tengan tapabocas no les vamos a permitir que suban al colectivo, o al tren o al subte, lo más importante es cuidar al otro”

A partir de este miércoles 15 de abril a las 00 horas va a ser obligatorio el uso de tapaboca en el transporte público y locales de atención al público, para evitar más contagios y seguir cuidándonos entre todos. Seguí estos pasos para hacer tu propio tapaboca. 👇🏼 #TapateLaBoca pic.twitter.com/qiESXCwovj — Buenos Aires Ciudad ✋🏼🧼🤚🏼 (@gcba) April 13, 2020

📢 Desde el GCBA adelantaron que para quienes no respeten la medida se prevén sanciones que van desde los $ 10.700 a los $79.180: también podrán clausurar e inhabilitar comercios.

