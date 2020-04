“Los barbijos quirúrgicos y de alta eficiencia es fundamental reservarlos para el equipo de salud y los pacientes sintomáticos. Es un insumo crítico y debe priorizarse su uso para los que lo necesitan”, recalcó Carla Vizzotti, titular de la Secretaría de Acceso a la Salud, en la conferencia de prensa matinal habitual que realiza el Ministerio de Salud de la Nación.

“Como medida adicional, los realizados artesanalmente tendrían un rol en minimizar la transmisión sumados al lavado de mano, higiene respiratoria, distanciamiento, etcétera”, prosiguió en su explicación la experta.

📢 Desde el miércoles será obligatorio el uso de tapabocas en los comercios cerrados y el transporte público de la Ciudad de Buenos Aires ➡️ https://t.co/5LYemVTN3Q pic.twitter.com/oui4XeaUlG — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) April 13, 2020

“Hay que tener en cuenta su uso adecuado: que sea individual, lavado frecuente y que tenga varias capas de tela”, agregó.

“Tiene un rol más relevante en situaciones como el transporte público o en locales cerrados donde sea difícil mantener el distanciamiento. Es algo para que nosotros no transmitamos el virus y no para que nosotros no nos infectemos“, remató.

