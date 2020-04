“A partir del lunes se van a ir reanudando actividades, en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud, que es la autoridad en materia sanitaria”, confirmó Santiago Cafiero en diálogo con la TV Pública.

La flexibilización, sin embargo, no tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires ni en la Provincia de Buenos Aires: “Tendrá lugar en muchas provincias argentinas donde no hay circulación viral, o no tuvieron casos de coronavirus o que tienen promedios de contagio mayores a 14 días“.

💬 Axel Kicillof retomó su agenda tras darle negativo el test de coronavirus: “No hay dilema entre economía y salud, hay que tomar medidas sanitarias y de asistencia” ➡️ https://t.co/jK6YtA3LZa pic.twitter.com/ySDYoh6wn7 — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) April 17, 2020

En esta línea, el jefe de gabinete nacional confirmó que están trabajando con “un mapa inteligente” para definir que áreas o sectores serán alcanzadas.

Aunque todavía no hay certezas al respecto, varios gobernadores provinciales especulan con que habrá, por un lado, autorizaciones especiales para los establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. Lo mismo sucederá con la atención médica y odontológica programada “con turno previo”.

También intuyen que se habilitará el comercio minorista de indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, juguetes, cuidado personal, pinturerías y venta de materiales aunque sólo por comercio electrónico o venta telefónica.

