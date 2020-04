Muchos ciudadanos se fueron a dormir el sábado a la noche esperanzados de que podrían salir a caminar durante una hora y en un radio de 500 metros durante la cuarentena: sin embargo, los gobernadores de las principales ciudades se encargaron de ponerle un freno a la iniciativa durante el domingo.

Este lunes, el presidente Alberto Fernández defendió la iniciativa gubernamental de otorgar un permiso en esta nueva fase del aislamiento social obligatorio para que se realicen paseos cortos.

“En los gobernadores veo vocación de cuidar a su gente y por eso me tienen a su lado. Yo lo que digo, también, es que presten atención porque no podemos mantener a la gente en un encierro eterno porque no resisten“, aseveró en diálogo con Radio Con Vos.

“Si los intendentes me dicen que no libere porque pueden controlar el aislamiento pero no cómo circula la gente, yo lo entiendo. Lo que no sé es cuánto puede demorar esto. Hay datos que dicen que tenemos que encaminarnos hacia un proceso de liberación paulatina“, advirtió.

Y remató: “No es que a la gente le estamos diciendo que salga como si nada pasara, le estamos diciendo que puede salir una hora al día a cinco cuadras de su casa. Y que no pueden usar transporte público”.

