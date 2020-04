Pese a que suscitó polémica y fuertes críticas por parte de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, el entendimiento alcanzado por la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) para garantizar el 75% del cobro del salario en las suspensiones de personal sin tareas abrió una puerta que, al menos durante la pandemia, será difícil de volver a cerrar.

El primer gremio en avanzar en esta dirección fue la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): rubricó un acuerdo con tres cámaras empresariales para que los trabajadores cobren el 70% del salario bruto durante cuatro meses.

Luego fue el turno de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), que lidera Luis Barrionuevo: acordó el martes con la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) un acuerdo que permite suspender a los empleados inactivos y pagarles el 75% del salario por 60 días.

Aunque todavía no hay nada firmado, en las últimas horas se conocieron distintos avances en las negociaciones de la Federación de Empleados de Comercio (FACEYS), que lidera Armando Cavalieri, con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA): podrán suspender al personal que está sin tareas durante la cuarentena y cobrarán una suma equivalente al 75% del sueldo neto, con la condición de que no se produzcan despidos durante al menos dos meses.

Vale la pena recordar que otras actividades ya habían pactado condiciones similares: los mecánicos, con reducciones salariales del 30% al 40%; los petroleros, del orden del 40%; y diversos sectores como el de comidas rápidas, autopistas porteñas, electrodomésticos y negocios de venta de productos deportivos, entre otros.

