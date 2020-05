“Muchos votantes de Alberto Fernández tocaron la cacerola. Nosotros no lo tomamos como algo en contra del gobierno, ese es el error de la oposición”, aseveró Santiago Cafiero en diálogo con Radio La Red.

En medio de la polémica por la liberación de algunos presos, el jefe de gabinete apuntó: “La gente está angustiada por estas decisiones, el que tocó la cacerola y el que no, porque nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o un violador en libertad“.

“El Poder Ejecutivo no puede ni debe detener ni meter preso, ni liberar a nadie, no tiene esa facultad. No es real vincular al gobierno con decisiones judiciales, eso no está bien. Son los jueces quienes tienen que ser responsables de las decisiones que toman, y si se equivocan tienen que responder, y hay herramientas constitucionales de la democracia que están a disposición”, agregó con dureza.

En otro orden de cosas, el funcionario nacional esbozó a grandes rasgos como será la Argentina después de la cuarentena obligatoria: “El coronavirus va a modificar durante todo el año nuestra vida. Vamos a continuar con distanciamiento, vamos a continuar evitando grandes aglomeraciones, usando el tapabocas y el alcohol en gel. Esto será así hasta que tengamos mucha certeza de que el virus se ha ido”.

“Si venimos bien con la cantidad de días en que se duplican los casos de coronavirus, vamos a poder seguir reanudando actividades y por ahí seguir en la misma línea que estamos ahora, que es que cada provincia empiece a reanudar actividades siempre con protocolos de salud y siendo fiscalizadas desde el gobierno nacional”, concluyó.

