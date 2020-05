En medio de la polémica que tomó por asalto incontables página de diarios y horas de televisión, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires aceptó revisar el hábeas corpus colectivo que impulsó los pedidos de libertad y arrestos domiciliarios de cientos de presos.

El mismo, que había sido concedido por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, ahora quedó en suspenso y sujeto a revisión.

Por lo pronto, el tribunal ordenó que se suspendan inmediatamente los “efectos de la decisión cuestionada” mientras estudia el caso en detalle para fallar en torno a la cuestión.

Tanto las autoridades judiciales como el propio gobierno nacional y provincial esperan que sirva a futuro para unificar un criterio claro para los jueces que tienen a su cargo personas detenidas y que piden morigeraciones o libertades en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.

💬 Axel Kicillof: “Mi gobierno no sólo no promueve, sino que no está de acuerdo con las liberaciones ni las prisiones domiciliaras. Tengo fe que la Suprema Corte de Justicia con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones”