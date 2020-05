Hace más de 50 días que los chicos no pisan las escuelas y parece que la situación, al menos por el momento, seguirá igual: el titular del Ministerio de Educación de la Nación habló con la prensa y no sólo no aventuró ninguna fecha de regreso a las aulas sino que advirtió que en ningún caso será en el corto plazo.

“No van a poder volver todos los estudiantes al mismo tiempo hasta que se encuentre una vacuna al coronavirus. Es la recomendación de los especialistas. Por eso, la vuelta a clases escalonada es una alternativa muy posible. Se dará un regreso en forma progresiva. No vamos a volver a clases igual que en marzo”, aseguró Nicolás Trotta en diálogo con El Destape Radio.

En torno a un hipotético escenario de vuelta a clases, agregó: “Vamos a priorizar a los que están terminando sus ciclos en primaria y secundaria o los que están empezando la alfabetización. Tenemos que ser muy cuidadosos porque no queremos que se repitan en nuestro país las imágenes que pasaron en otros lugares”.

En torno al futuro inmediato y lo que se prevé desde la cartera educativa si todo sigue igual, señaló: “Si seguimos en esta forma de educación a distancia considero que tiene que haber días de vacaciones. Será necesario un descanso y también ayudará en verano a empezar a reactivar un sector muy golpeado como el turismo. Los saberes que no logremos garantizar en 2020 los tendremos que recuperar en 2021″.

Por último, advirtió que están monitoreando las experiencias de los países que decidieron regresar a las aulas: “Nos servirá para tomar decisiones“.

💬 Nicolás Trotta: “Con cada país que venimos hablando, todos están tomando decisiones en ese camino, de hacer un regreso escalonado”.

