La pregunta por el regreso de las clases para primaria y secundaria es recurrente en los medios de comunicación pero poco se dice de la situación que atraviesan las universidades: las clases online presentan -en general- toda una serie de dificultades para docentes y alumnos en plena pandemia y la luz al final del túnel no parece estar cerca.

El titular del Ministerio de Educación de la Nación advirtió en las últimas horas que el calendario académico que presentaron las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) al gobierno nacional hace algunas semanas atrás previendo la vuelta a las aulas para el primer de junio “lamentablemente no va a poder ser cumplido”.

“Es algo que hemos hablado con el rector, Alberto Barbieri. Nos presentó un calendario académico que, lamentablemente, no va a poder ser cumplido, porque la realidad de la pandemia implica que el primero de junio no se van a poder retomar físicamente las clases“, reconoció Nicolás Trotta en diálogo con La Once Diez.

“El nivel universitario, incluso, puede ser el que más tarde vuelva a la normalidad. Los otros niveles son los que más necesitan el contacto con los adultos para lograr el aprendizaje”, advirtió luego.

“Hay que ver el impacto epidemiológico. Volver con normalidad a las escuelas y las universidades es movilizar a casi 15 millones de personas y esto tiene impacto en la posibilidad de contagio“, concluyó.

📚 ¡LAS CLASES PRESENCIALES NO VUELVEN A LA UBA EN JUNIO!

📸 Foto: Alejandro Goldemberg

