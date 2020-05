“Si alguien vive en la Provincia de Buenos Aires no tiene que venir a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires, donde deben hacerlo quienes viven en ella”, subrayó el infectólogo Pedro Cahn, en diálogo con el canal Todo Noticias.

En medio de la polémica por los aumentos de casos en territorio porteño y, en menor medida, en territorio bonaerense, el médico aseguró que hay que esperar unos días más para ver cómo se comporta la curva de contagios.

“La apertura no tiene que ver con el aumento de casos. Esto tiene que ver con el aumento de la circulación del virus en barrios populares“, explicó.

Y agregó: “Si la semana que viene siguen los casos en una tendencia lineal, hay que pensar si sacarle a los chicos la posibilidad de tener salidas. No debería haber problemas si se mantiene la distancia social”.

Por último, se refirió a la situación que atraviesan las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires: “La Villa 31 tiene una densidad demográfica mayor que en cualquier parte del país. Esa densidad favorece la transmisión del virus”.

“Cuando hay tanta densidad, un espacio donde la gente está comprimida, la construcción crece verticalmente y hay una pobreza vertical. Mientras que en la Provincia de Buenos Aires hay una pobreza horizontal. La pobreza estructural favorece la transmisión del virus“, argumentó el experto sanitario.

“No hay que culpar por lo que pasa a la gente que vive en la Villa 31 y que comparte el transporte, el trabajo u otros espacios con los demás habitantes de la ciudad. Lo que hay que hacer es evitar que la situación se replique en otros asentamientos y no hay solución posible si no es en base a la solidaridad y en ayudar a quienes más lo necesitan“, concluyó.

