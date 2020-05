“Me tratan de hacer pelear con Horacio todos los días: en lo humano estamos bien. No pasa por ahí, es un tema epidemiológico. Estamos tratando de buscar coordinación. Si yo llego a tomar una decisión que sale mal, cuando nos demos cuenta ya va a ser muy tarde. Por eso, el resultado de las decisiones que se tomaron ahora en la Ciudad de Buenos Aires lo vamos a ver recién dentro de 10 o 15 días”, aseguró Axel Kicillof en una entrevista con A24.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires desmintió que tenga problemas con Horacio Rodríguez Larreta pero mostró diferencias respecto al manejo de la cuarentena obligatoria y su flexibilización.

📢 Distintos organismos de derechos humanos apuntaron contra el gobierno porteño por la situación de villas y asentamientos: “No se adoptaron las medidas de prevención necesarias” ➡️ https://t.co/ReWjsDk8wT pic.twitter.com/Yq3J9tjHo3 — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) May 18, 2020

“Si hay un lugar con muchos casos de coronavirus, como es la Capital Federal, vamos a tratar de que no se trasladen los bonaerenses ahí. Nosotros lo que hicimos fue limitar el uso del transporte público. No cerramos todo, como sí pasó en otras provincias. Entre Chaco y Formosa, por ejemplo, no hay posibilidad de transitar. Esa medida no se puede aplicar en el AMBA porque hay muchos trabajadores de la salud y otros esenciales que necesitan viajar de un lado al otro”, explicó luego.

No obstante esto, remarcó: “Una prueba, un ensayo o una idea mal ejecutada puede generar una catástrofe, como ocurrió en otras partes del mundo. A diferencia de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros no dimos un paso hacia adelante con las salidas recreativas”.

“No quiero que vaya gente de la Provincia a la Ciudad por una decisión que toma la Ciudad. Si ellos abren los comercios y nosotros no, corremos el riesgo que la gente que vive en el primer cordón del conurbano, cruce para comprar allá. Si vos tenés a un vecino en tu edificio que está contagiado, lo que vas a intentar hacer es no visitarlo”, remató.

💬 Axel Kicillof: “Que haya más casos en un lado que en el otro no es una crítica, es una realidad”

