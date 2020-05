“La figura de Mauricio Macri sigue siendo importante por más que hoy mantenga un silencio patriótico“, aseveró, sin titubeos, el ex senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto.

En diálogo con FM “La Patriada”, el político ponderó las acciones de su ex compañero de fórmula: “El silencio es un aporte, un ex presidente por un período de tiempo tiene que mantener un silencio que me parece que configura un aporte a la nueva gestión“.

💬 “LA MUERTE DE RAMONA NO LES IMPORTA” 👉🏻 Mientras crecen los contagios, en la Villa 31 lloran a la referente comunitaria y denuncian la desidia que sufren por parte de las autoridades ➡️ https://t.co/J0oCCEMXdg pic.twitter.com/8HF310h7Lr — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) May 19, 2020

Sobre la cuarentena obligatoria y la situación que atraviesa el país, el abogado rionegrino advirtió: “A mi me parece muy larga e impacta en la salud psicológica de la gente. La gente necesita una vida de relación”.

“El gobierno tendría que haber abordado con más equilibro lo económico. No todos pueden hacer trabajo a distancia, si se recupera la actividad laboral la gente va a recuperar la tranquilidad porque hay sectores que están temiendo por la pérdida del trabajo”, remató.

