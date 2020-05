“Hay una situación de tensión sin dudas, pero tenemos que entender la situación. Villa Azul tiene aproximadamente 3000 habitantes y está separada por el acceso sudeste, son 200 metros de la Villa Itatí, que tiene como 40.000 almas”, señaló Pedro Cahn en diálogo con Todo Noticias.

El infectólogo y miembro del comité de expertos que asesoran al gobierno de Alberto Fernández explicó las razones sanitarias por las que se decidió “cerrar” la villa que se encuentra en el límite entre Quilmes y Avellaneda.

📢 Bloqueo en los accesos y recorridas casa por casa: continúa en ascenso la cantidad de casos de COVID-19 detectados en Villa Azul ➡️ https://t.co/LfMvNh0FFe pic.twitter.com/74bp8UAtDy — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) May 27, 2020

“Si el sistema de salud no hace algo para impedir que de Villa Azul pase a Villa Itatí, tenemos un desastre probablemente peor al que vemos en otros barrio populares”, subrayó.

“Por supuesto que hay un conflicto de derechos porque cuando yo estoy limitado para circular estoy cediendo un derecho pero en este caso hay un objetivo mayor. Lo que tenemos que tener en claro es que yo voy a recuperar ese derecho y la gente de Villa Azul también lo hará en 15 o 20 días, pero en el mientras tanto estamos evitando una gran cantidad de infectados y de muertos“, agregó.

Por último, se hizo eco de las desafortunadas palabras de Juan José Sebreli, a quien le respondió: “La comparación con el gueto no es buena ¿saben por qué? Porque el gueto de Varsovia fue un encierro forzado de una minoría étnica que eran los judíos de ese lugar, que además estaban condenados a morirse de hambre. Aquí se les está proveyendo alimentos y elementos de limpieza. No es una situación comparable con un gueto. Me parece que la memoria de los héroes del gueto de Varsovia merece que no se los compare con esta situación”.

Comentarios

comentarios