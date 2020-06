“Tenemos una pandemia con una curva que se estabilizó en 300 o 400 casos por día y la situación es muy compleja, pero no solo en cuanto al virus, sino en lo social y en lo económico. Las personas tienen diferentes miradas de lo que pasa y necesidades distintas”, señaló Fernán Quirós en diálogo con Radio La Red.

En esta línea, el titular del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires agregó: “Le estamos buscando la vuelta para atender los reclamos del subgrupo de la sociedad que espera otras respuestas, sin que eso implique poner en riesgo al conjunto”.

💬 Fernán Quirós, ministro de salud porteño: “Pese al aumento de los contagios, en la Ciudad de Buenos Aires hay una curva de ascenso lento” ➡️ https://t.co/8n2xixXqhM pic.twitter.com/PTcwUK0zat — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) June 2, 2020

El funcionario porteño informó que están evaluando “habilitar la práctica del running después de las 20 horas cuando ya no hay circulación social” y “la reapertura de negocios de cercanías” en el rubro de indumentaria y calzado. También estudian la posibilidad de que los niños y las niñas puedan salir a pasear los dos días del fin de semana.

“Nosotros gobernamos para toda la sociedad y, sin generar un riesgo global, tenemos que darle respuesta a la gente que está fatigada y busca otra cosa“, subrayó.

“Vale la pena aclarar que esto no es por optimismo, sino porque no es posible conducir las políticas publicas si no se comprende el espíritu de la sociedad. No estamos bien, tenemos una pandemia que es un enorme riesgo, si no basta mirar a Brasil y a Chile que están sufriendo mucho, pero estamos muy sensibles a modificar nuestra mirada de acuerdo a lo que le pasa a la sociedad”, concluyó.

🏃🏻‍♀️ ¿Vuelve el running?

Comentarios

comentarios